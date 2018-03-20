Савченко розповіла про "об’єкт А" – інформаторів щодо "кришування" СБУ "кривавої торгівлі на війні"

За словами Савченко, їй стала "дуже зрозумілою чітка картина війни і кривавої торгівлі на війні, яку проводять найвищі ешелони нашої влади".

Позафракційний народний депутат Надія Савченко розповіла про "об'єкт А", через якого дізнавалася про "корупційні схеми, які кришуються СБУ".

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Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у Верховній Раді вона сказала: "Через об'єкта А я дізнавалася про всі козячі тропи, про всі корупційні схеми, які кришуються СБУ, в тому числі про те, скільки що коштує, про те, скільки коштує перевезти якийсь товар, починаючи від цигарок, від заходу до сходу, про те, у скільки обходяться елементарні перевезення допомоги, гуманітарного грузу нашим полоненим".

Як заявила Савченко, через "об'єкт А", а це "не одна людина", вона дізнавалася також, "куди які відкати йдуть, хто їх забирає, як далі переправляються гроші, хто на цьому заробляє".

"Мені стала дуже зрозумілою чітка картина війни і кривавої торгівлі на війні, яку проводять найвищі ешелони нашої влади", - наголосила вона.