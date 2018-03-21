Польща і Україна опинилися в кризі, а попереду видніє катастрофа - польський історик

Польща і Україна опинилися в кризі, а попереду видніє катастрофа, тому що в країні почалася праця над створенням російської партії, яка буде антиукраїнська, антиамериканська і закликатиме до союзу з Росією проти США і НАТО.

Ситуація, яка зараз склалася між Польщею і Україною, назрівала два роки, і партія влади не подбала про те, щоб не допустити до розбурхання антиукраїнських настроїв.

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Про це сказав польський історик і публіцист Єжи Таргальський, передає Польське радіо. За його словами, закон про Інститут національної пам’яті Польщі, що стосується української частини, ухвалено під диктовку Росії, тому що люди, які це зробили, політично пов’язані з Росією. І, крім того, вони як політики грають антиукраїнською картою.

На погляд історика, цей закон не буде застосовуватися, хоч націоналістичні елементи в державі будуть його використовувати, щоб збільшити своє значення. У Польщі, в урядових колах, є багато людей, які вважають, що частину закону, яка стосується України, необхідно змінити.

Щодо польсько-української співпраці, Єжи Таргальський наголошує, що все залежить від конкретних людей та їхнього бажання співпрацювати. У секторі військової співпраці, хоч на неї вказується, що вона зразкова, не можна говорити виключно про успіхи, навпаки, є дедалі більше проблем, – вважає публіцист.

Таргальський оцінює, що нині Польща і Україна опинилися в кризі, а попереду видніє катастрофа. У Польщі, з моменту коли почалася криза у відносинах між Польщею та Ізраїлем і єврейськими колами у США, почалася праця над створенням російської партії, яка буде націоналістична, антисемітська, антиукраїнська, антиамериканська і буде закликати до союзу з Росією проти США і НАТО.

Якщо уряд не зреагує, матимемо у Польщі потужну проросійську силу, яка забере доволі велику частину електорату партії Право і справедливість.

В оцінці публіциста, нині у польських ЗМІ і в польській політиці проросійський чинник стає дедалі сильнішим, і що гірше – знаходить підтримку серед польського суспільства.

Ситуація, яку маємо нині, назрівала два роки – вказує історик. Партія влади не подбала про те, щоб не допустити до розбурхання антиукраїнських настроїв, оскільки побоюється втратити голоси націоналістично налаштованих виборців. На погляд лідерів партії, якщо будуть поступатися, їм вдасться зберегти контроль – каже Таргальський, і додає, що це хибна оцінка ситуації. Нині потрібні рішучі кроки, а урядова партія на такі кроки не здатна, – вказує співрозмовник.