"Бандерівська ганчірка": польський депутат потоптався по прапору УПА - журналіст (фото)

13:32, 20 березня 2018
Політика
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У Польщі пройшла антиукраїнська акція / фото facebook.com/prihodkoevgeniy

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За словами українського журналіста Євгена Приходька, депутат Сейму Польщі Роберт Вінніцкі "поклав на землю червоно-чорний прапор і став на нього зі словами "це бандерівська ганчірка". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото.

Як повідомлялося, польські націоналістичні організації в понеділок, 19 березня, провели під посольством України у Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича.

Посольство України в Польщі засудило акцію польських націоналістичних організацій з "антиукраїнською пропагандою".

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Новина в сюжеті: Відносини України та Польщі
Теги: #націоналісти#Варшава#антиукраїнська діяльність#бандерівський прапор