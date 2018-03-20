"Бандерівська ганчірка": польський депутат потоптався по прапору УПА - журналіст (фото)
13:32, 20 березня 2018Політика
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Акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові.
У Польщі пройшла антиукраїнська акція / фото facebook.com/prihodkoevgeniy
Під час антиукраїнської акції біля посольства України в Варшаві польські націоналісти не тільки спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича, але й витирали ноги об червоно-чорний прапор.
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За словами українського журналіста Євгена Приходька, депутат Сейму Польщі Роберт Вінніцкі "поклав на землю червоно-чорний прапор і став на нього зі словами "це бандерівська ганчірка". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото.
Як повідомлялося, польські націоналістичні організації в понеділок, 19 березня, провели під посольством України у Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича.
Посольство України в Польщі засудило акцію польських націоналістичних організацій з "антиукраїнською пропагандою".
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