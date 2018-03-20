"Бандерівська ганчірка": польський депутат потоптався по прапору УПА - журналіст (фото)

Акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові.

Під час антиукраїнської акції біля посольства України в Варшаві польські націоналісти не тільки спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича, але й витирали ноги об червоно-чорний прапор.

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За словами українського журналіста Євгена Приходька, депутат Сейму Польщі Роберт Вінніцкі "поклав на землю червоно-чорний прапор і став на нього зі словами "це бандерівська ганчірка". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото.

Як повідомлялося, польські націоналістичні організації в понеділок, 19 березня, провели під посольством України у Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери і Романа Шухевича.

Посольство України в Польщі засудило акцію польських націоналістичних організацій з "антиукраїнською пропагандою".