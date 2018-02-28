Порошенко порадив Польщі не вказувати, яких героїв має шанувати Україна
Україна не потребує того, щоб їй вказували на те, яких героїв їй слід шанувати, так само вона не робить подібні вказівки і іншим державам. Про це президент Петро Порошенко заявив у ході прес-конференції у Мистецькому арсеналі у Києві.
Читайте такожУ Польщі визнали, що українській частині скандального закону про ІНП потрібна більша поміркованість"Ми не потребуємо, щоб нам хтось казав, яких українських героїв ми повинні шанувати, а яких ні. Ми самі розберемося. Так само ми нікому не радимо, кого Польща має шанувати, а кого ні", - заявив Порошенко, передає ЄвроПравда.
Президент переконаний, що практика заборон на в’їзд чи замороження досліджень є хибною.
"Політики мають дивитися в майбутнє, а минуле залишити історикам. Якщо ми будемо дотримуватися цієї концепції, все в нас буде добре з Польщею", - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр Павло Розенко 16 лютого перебував з візитом у Варшаві, де мав переговори зі своїм польським колегою Пйотром Глінським щодо скандального закону про Інститут національної пам’яті.
17 лютого у Польщі заявили, що "глибоко розчаровані" результатами переговорів між українським та польським віце-прем'єрами, оскільки Київ досі не прийняв рішення щодо питання скасування мораторію на ексгумацію польських поховань в Україні.
В МЗС України вважають необґрунтованою заяву про "глибоке розчарування".
Президент Петро Порошенко заявив, що країнам треба робити все можливе, аби прибирати з порядку денного чутливі історичні питання.