Порошенко порадив Польщі не вказувати, яких героїв має шанувати Україна

Україна не потребує, щоб їй казали, яких українських героїв повинні шанувати, а яких ні. Так само Україна не радить, кого Польща має шанувати, а кого ні.

Україна не потребує того, щоб їй вказували на те, яких героїв їй слід шанувати, так само вона не робить подібні вказівки і іншим державам. Про це президент Петро Порошенко заявив у ході прес-конференції у Мистецькому арсеналі у Києві.

Читайте такожУ Польщі визнали, що українській частині скандального закону про ІНП потрібна більша поміркованість"Ми не потребуємо, щоб нам хтось казав, яких українських героїв ми повинні шанувати, а яких ні. Ми самі розберемося. Так само ми нікому не радимо, кого Польща має шанувати, а кого ні", - заявив Порошенко, передає ЄвроПравда.

Президент переконаний, що практика заборон на в’їзд чи замороження досліджень є хибною.

"Політики мають дивитися в майбутнє, а минуле залишити історикам. Якщо ми будемо дотримуватися цієї концепції, все в нас буде добре з Польщею", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр Павло Розенко 16 лютого перебував з візитом у Варшаві, де мав переговори зі своїм польським колегою Пйотром Глінським щодо скандального закону про Інститут національної пам’яті.

17 лютого у Польщі заявили, що "глибоко розчаровані" результатами переговорів між українським та польським віце-прем'єрами, оскільки Київ досі не прийняв рішення щодо питання скасування мораторію на ексгумацію польських поховань в Україні.

В МЗС України вважають необґрунтованою заяву про "глибоке розчарування".

Президент Петро Порошенко заявив, що країнам треба робити все можливе, аби прибирати з порядку денного чутливі історичні питання.