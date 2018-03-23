Порошенко призначив Савченка новим головою Волинської ОДА

Олександра Савченка призначено на посаду замість Володимира Гунчика.

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Савченка на посаду голови Волинської обласної державної адміністрації замість Володимира Гунчика.

Про це зазначається у повідомленні на сторінці глави держави в Facebook.

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Так, під час свого виступу у Луцьку Порошенко нагадав про завдання перед керівництвом регіону і додав: «Впевнений, що із цими завданнями новий голова Волинської ОДА Олександр Ілліч Савченко впорається. Бажаю на цій ниві плідних результатів».

Зокрема, йшлося про створення курорту державного значення «Шацьк», завершення реконструкції дороги «Устилуг - Луцьк - Рівне», облаштування міжнародного пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», впровадження у межах області сучасних технологій у галузі поводження з відходами та будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів тощо. Проекти наразі перебувають на різних стадіях реалізації.

Довідка. Олександр Ілліч Савченко народився 5 серпня 1957 року в селі Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.

1979 року закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (факультет “Будівельні та шляхові машини і устаткування”), здобувши кваліфікацію інженера-механіка. У 1994 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство”, здобув кваліфікацію юриста.

Служив у лавах Збройних Сил України та проходив службу в органах внутрішніх справ України

З 2005 по 2007 рік – директор Департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.

З 2007 по 2010 рік працював заступником міністра внутрішніх справ України -начальником міліції громадської безпеки МВС.

З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата Развадовського.

З 2014 по 2016 – директор Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

18 січня 2017 року Савченка було призначено на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Савченко має науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, має почесне звання «Заслужений юрист України».