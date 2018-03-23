"Довб**об, бл**ь!": Савченко у суді обматюкала прокурора (відео)

Нардепу нібито не сподобалося те, що прокурор провів аналогію між її справою та історією спецпризначенців РФ.

Суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо визначення для нардепа Надії Савченко запобіжного заходу.

Після слів нардепа про невинуватість підсудна вилаялася на адресу прокурора Олександра Банника.

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"... Мені прикро, що такі, як ви, є стовпами, на яких тримається ця влада. Потім вас підпиляють, змішають і будете на фронті погибать, як зараз погибають наші солдати…А колись вони так само, добробати, тримали, як стовпи, цю грьобану владу!", - сказала вона.

Далі Савченко не стрималася і вигукнула: "Довбо*об, бл**ь!".

За повідомленням ЗМІ, її обурило те, що прокурор спробував провести аналогію між її справою та історією російських спецпризначенців Александрова та Єрофєєва.

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Як повідомляв УНІАН, під час виступу генерального прокурора Юрія Луценка у Раді мали продемонструвати 20-хвилинне відео, але виникла затримка. У цей момент Савченко крикнула: "Ба-бах!".