"Довб**об, бл**ь!": Савченко у суді обматюкала прокурора (відео)

16:02, 23 березня 2018
Політика
7620
Савченко лаялася в суді / фото УНІАН

Після слів нардепа про невинуватість підсудна вилаялася на адресу прокурора Олександра Банника.

Читайте такожЗМІ показали, як Савченко та Рубан палили документи в центрі Києва (фото)

"... Мені прикро, що такі, як ви, є стовпами, на яких тримається ця влада. Потім вас підпиляють, змішають і будете на фронті погибать, як зараз погибають наші солдати…А колись вони так само, добробати, тримали, як стовпи, цю грьобану владу!", - сказала вона.

Далі Савченко не стрималася і вигукнула: "Довбо*об, бл**ь!".

За повідомленням ЗМІ, її обурило те, що прокурор спробував провести аналогію між її справою та історією російських спецпризначенців Александрова та Єрофєєва.

Дивіться лайку на останніх секундах відео:

Як повідомляв УНІАН, під час виступу генерального прокурора Юрія Луценка у Раді мали продемонструвати 20-хвилинне відео, але виникла затримка. У цей момент Савченко крикнула: "Ба-бах!"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Звинувачення на адресу Савченко в Україні
Теги: #суд#прокурор#Надія Савченко