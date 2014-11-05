Російсько-терористичні війська обстріляли з танків три села - РНБО

13:50, 05 листопада 2014
Політика
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Російсько-терористичні війська на південному напрямку обстріляли з танків та мінометів села Павлопіль, Талаківку та Гнутове.

танк Т64-Б1М / facebook.com/arsen.avakov

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«На південному напрямку російсько-терористичні війська двічі обстріляли з танків та мінометів опорний пункт сил АТО біля с. Павлопіль у Новоазовському районі», - зазначив він.

Також, за словами Лисенка, терористи обстріляли зі стрілецької та снайперської зброї околиці Талаківки і селища Гнутове. У всіх випадках сили АТО вогнем у відповідь знищили вогневі точки ворога.

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