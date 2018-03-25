Порошенко: викриття Саакашвілі і Савченко гідні підручників для спецслужб

Порошенко подякував спецслужбам за "майстерно розкрите вороже гніздо, яке готувало масштабні теракти в Києві".

Президент України Петро Порошенко прокоментував справу депутата Надії Савченко. Він назвав її гідною бути в підручниках для спецслужб.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Під час урочистостей з нагоди 26-ї річниці СБУ Порошенко подякував спецслужбам за "майстерно розкрите вороже гніздо, яке готувало масштабні теракти в Києві". Тим часом у Кремлі заперечують, що Савченко є агентом Москви і назвали її внутрішньою проблемою України.

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"Протягом двох останніх місяців СБУ провела 2 масштабні операції, які гідні сторінок в підручниках для майбутніх спецслужбістів. Спочатку був блискуче викритий і легально задокументований зв'язок "табору протесту" під Верховною радою з малоросійською політичною еміграцією в РФ, яка сидить під ковпаком ФСБ РФ. Отримані переконливі докази і перекритий фінансовий канал між Дніпром і Москва-рікою, якої вони переправляли ці 30 срібняків", - заявив Порошенко.

Напередодні Шевченківський районний суд Києва обрав для Савченко запобіжний захід у вигляді двох місяців за ґратами. А сьогодні уповноважена з прав людини Савченко поскаржилася на відеоспостереження і тоновані вікна в СІЗО – секретаріат омбудсмена

Як повідомляв УНІАН, сестра Савченко заявила, що Надію заарештували через тиск з боку Порошенка і Гройсмана.