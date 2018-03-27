Луценко підтвердив слідство щодо глави САП Холодницького

02:35, 27 березня 2018
Політика
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Він зазначив, що більше інформації оприлюднити поки не може / УНІАН

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"Дійсно, відповідно до законодавства Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційного бюро проводила слідчі дії, що стосуються, в тому числі і керівника САП пана Холодницького", – повідомив генпрокурор.

Він зазначив, що більше інформації оприлюднити поки не може.

«Тільки після допитів, експертиз я зможу сказати, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на пристрої, яке було встановлено в кабінеті Холодницького», - повідомив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка ЗМІ писали про те, що Національне антикорупційне бюро України і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. 22 березня, Холодницький повідомив, що знайшов у себе в офісі 6 березня прилад для прослуховування, але не знає, кому він належить.
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Теги: #ГПУ#НАБУ#САП#Юрій Луценко