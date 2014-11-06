Бойовики «ДНР» заявили, що українські військові почали наступ

Про це повідомляють РИА Новости.

"Зараз йде повномасштабна війна... На нас наступають, ми обороняємося ", - сказав він.

Пургін повідомив, що режим припинення вогню не дотримувався 75% лінії зіткнення, однак "зараз воюють там, де не воювали до цього".

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Раніше повідомлялося, що в Донецькому аеропорту триває обстріл наших позицій із стрілецької зброї і АГС. З 14.30 бойовики застосовують 100-міліметрові протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра», ведуть прицільний вогонь по силам АТО. В бою загинув воїн-десантник Миколаївської бригади.

Також сьогодні бойовики обстріляли з РСЗВ БМ-21 «Град» населені пункти Тоненьке і Орлівка, надходить інформація про обстріл житлових кварталів недалеко від Путилівського мосту в Донецьку.