Рибалка: Ломбардне лобі зриває розгляд законопроектів

Він нагадав, що об'єм ломбардного ринку в Україні оцінюється десятками мільярдів гривень з яких держава практично нічого не отримує.

Розгляд проекту закону про регулювання ринку ломбардів постійно затягується зусиллями лобістів, які захищають тих, хто не бажає чесно сплачувати податки.

Про це у інтерв'ю для парламентської газети "Голос України" повідомив екс-керівник фінансового комітету Верховної Ради, народний депутат Сергій Рибалка.

"Ми з групою експертів почали роботу над законопроектом ще в березні 2015 року. Ми бачили, що впливові гравці ринку, які, як то кажуть, мають широкі корупційні зв’язки в правоохоронних органах, явно гальмують прийняття законопроекту. І, думаю, це пояснює той факт, що цей закон потрапив на голосування до парламентської зали тільки через два роки. Мало того — він був провалений!", - сказав він.

"Достатньо підстав підозрювати, що за провалом проекту стояло це ломбардне лобі",- додав парламентарій.

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За словами народного депутата, аналогічно затягується розгляд того проекту закону який був підготовлений на заміну.

"Ми не зупинилися — і новий проект, який врахував багато пропозицій і критичних зауважень, наш фінансовий комітет рекомендував парламенту 5 вересня 2017-го. І що? Ситуація дивним чином повторюється — його розгляд гальмують як тільки можуть, і він досі не потрапив до сесійної зали", - розповів народний депутат.

Він нагадав, що об'єм ломбардного ринку в Україні оцінюється десятками мільярдів гривень з яких держава практично нічого не отримує.

При цьому прості люди, які змушені нести в ці заклади останнє, залишаються без захисту їх інтересів.