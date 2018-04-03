Білий дім підтвердив підготовку зустрічі Трампа з Путіним
08:47, 03 квітня 2018Політика
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За словами прес-секретаря Білого дому, президенти обговорили двосторонню зустріч в недалекому майбутньому.
Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS
У Білому домі підтвердили підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
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За її словами, це питання президенти обговорили в ході останньої телефонної розмови президентів 20 березня.
"Вони обговорили двосторонню зустріч в недалекому майбутньому в ряді потенційних місць, включаючи Білий дім. Зараз ми не можемо додати більше з цього приводу", - сказала Сандерс.
Як повідомляв УНІАН, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна відвідати Білий дім у Вашингтоні.
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