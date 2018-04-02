Трамп запропонував Путіну провести зустріч у Вашингтоні - росЗМІ

Можлива дата проведення зустрічі двох президентів і підготовка до неї сторонами ще не обговорювалася.

Президент США Дональд Трамп запросив Володимира Путіна відвідати Білий дім у Вашингтоні.

Таку пропозицію, як заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, Трамп висловив в телефонній розмові з Володимиром Путіним 20 березня, повідомляє "Інтерфакс".

"Коли наші президенти розмовляли по телефону, то Трамп запропонував першу зустріч провести у Вашингтоні, в Білому домі", - сказав він журналістам на брифінгу.

При цьому чиновник уточнив, що можлива дата проведення зустрічі двох президентів і підготовка до неї сторонами ще не обговорювалася.

20 березня Дональд Трамп зідзвонився з Володимиром Путіним і привітав його з перемогою на президентських виборах. Крім іншого президенти обговорили ситуацію навколо Сирії, України і КНДР.

Читайте такожТрамп пообіцяв Путіну виграти гонку озброєнь - ЗМІ

Як повідомляла газета The Washington Post, радники Трампа рекомендували йому не вітати президента Росії з перемогою на виборах, однак американський лідер не прислухався до цієї поради. Сам Трамп назвав розмову з Путіним «дуже хорошим дзвінком» і додав, що сподівається на зустріч з російським лідером в найближчому майбутньому.

Останній раз Володимир Путін був у Білому домі у Вашингтоні у вересні 2005 року, де провів зустріч з Джорджем Бушем.

На даний момент Путін і Трамп зустрічалися лише один раз — на саміті G20 в Гамбурзі в липні 2017 року. У листопаді минулого року президенти також планували зустріч на саміті АТЕС у В'єтнамі, однак вона зірвалася.