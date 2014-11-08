Найбільше народних депутатів у ВР буде від "Блоку Петра Порошенка"

За попередніми підрахунками результатів голосування на позачергових парламентських виборах 26 жовтня у загальнодержавному виборчому окрузі та в одномандатних округах найбільше народних депутатів буде від партії "Блок Петра Порошенка".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський

За його словами, у "Блоку Петра Порошенка" - 132 депутатських мандати, у партії "Народний фронт" - 82, у "Самопомочі" - 33, в "Опозиційного блоку" - 29, у Радикальної партії - 22 (виключно за партійним списком), у "Батьківщини" – 19 мандатів.

Читайте такожУ скандальному 59-му окрузі визначили переможця-мажоритарникаВодночас, Охендовський зазначив, що народними депутатами виключно за результатами голосування в одномандатних округах стали шестеро представників ВО "Свобода", по одному - від партій "Сильна Україна", "Заступ", "Правий сектор", "Воля", а також 96 самовисуванців.

Читайте такожЦВК визнала депутатами вже 152 мажоритарникаОхендовський нагадав, що сумарний результат партії на виборах складається з кількості мандатів, отриманих нею у загальнодержавному багатомандатному окрузі та в одномандатних округах.