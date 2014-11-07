ЦВК опрацювала 100% протоколів: перемагає партія Яценюка

Відповідно до інформації, розміщеній на офіційному сайті ЦВК, голоси виборців розподілились таким чином: за "Народний фронт" проголосували 22,14% виборців, за партію “Блок Петра Порошенка” - 21,81%, за "Об'єднання “Самопоміч” - 10,97%, за “Опозиційний блок” - 9,43%, за Радикальну партію - 7,44% і за “Батьківщину” - 5,68%.

ВО "Свобода" не потрапляє до складу нового парламенту, набравши 4.71%.

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Нагадаємо, вчора окружна виборча комісія номер 59 відновила роботу і почала вводити дані про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах до інформаційно-аналітичної системи "Вибори" з дільниць, які до цього часу не мали доступу до окружкому.