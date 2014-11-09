Апеляційний суд призначив розгляд справи Пукача на 24 листопада

Апеляційний суд Києва призначив на 24 листопада розгляд скарги на вирок колишнього начальника Департаменту розвідки та спостереження Міністерства внутрішніх справ України Олексія Пукача, якого засуджено до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гонгазде Валентина Теличенко. Читайте такожСуд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на вирок Пукачу За її словами, початок судового засідання у новому складі колегії суддів призначено на 14.00.

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