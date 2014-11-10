У Донецьку вночі лунали залпи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, системи життєзабезпечення міста працюють, аварійно-ремонтні бригади ведуть відновлювальні роботи на комунікаціях.

Читайте такожБойовики готують масштабні провокації, щоб Путін ввів "миротворчі війська" на Донбас - РНБО

Численні осколкові пошкодження газопроводів зафіксовано аварійними бригадами в період із 8 до 9 листопада. Аварії локалізовано. На період відновлювальних робіт, 10 листопада, можливі короткочасні відключення від газопостачання ряду будинків у Куйбишевському районі. Сьогодні вранці в Донецьку без газу залишається 2741 абонент, серед них 8 багатоквартирних будинків, 1 тис. 826 будинків приватного сектора і 23 підприємства.

Бригади енергетиків ДТЕК ведуть ремонт і заміну ліній електропередач, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Відсутнє електропостачання внаслідок бойових дій у Петровському (селище Трудовські) та Куйбишевському (1100 будинків приватного сектора селища Жовтневе) районах.

Водопостачання у вихідні дні здійснювалося стабільно, збоїв у роботі ключових об'єктів не було. Обстрілів зазнала ділянка водопровідно-каналізаційної служби Петровського району – в ніч на неділю осколками снарядів пошкоджено дах і вікна в будівлі служби, персонал не постраждав.

За вихідні дні аварійна служба КП «Донецькміськводоканал» усунула 80 аварійних ситуацій на мережах водопостачання і 90 – на каналізаційних мережах. Серйозних поривів зареєстровано не було.

На сьогоднішній ранок надійшло 49 заявок на усунення аварій на мережах водопостачання і 25 - на каналізаційних мережах. Аварійні бригади водоканалу вже приступили до робіт.