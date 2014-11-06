У Донецьку тривають активні бойові дії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У міськраді також зазначають, що, незважаючи на складну обстановку, сьогодні вода в Донецьку подається в повному обсязі, всі ключові об'єкти і підприємства працюють, проте персонал перебуває в режимі підвищеної готовності і побоюється нових пошкоджень об'єктів міськводоканалу в Київському, Куйбишевському, Петровському районах.

Лише за минулу добу «Донецькміськводоканал» усунув 62 пориви на мережах водопостачання і 59 аварій на каналізаційних мережах. Також завершено усунення складного пориву по вул. Мушкетівській. Аварійні бригади Калінінського району дві доби вели ремонтні роботи, які ускладнювалися тим, що порив стався під трамвайними коліями.

Читайте такожУ Донецькій області терористи захопили торговий центр, готель і автозаправку - міліція Фахівці водоканалу замінили ділянку сталевого водоводу методом «проколу», що дає змогу не псувати трамвайне полотно під час ведення робіт. Також завершено масштабні ремонтні роботи по вулицях Торецькій, Челюскінців та за іншими адресами. Сьогодні вже почато ремонтні роботи по вулиці Постишева, бульвару Шевченка у Ворошиловському районі, попр. Миру і вул. Червоногвардійській у Калінінському, по вул. Краснооктябрській у Будьоннівському і за іншими адресами.

Нагадаємо, минула ніч пройшла напружено, у всіх районах міста було чути залпи і вибухи з важких знарядь.