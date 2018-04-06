Парасюк назвав умови нормалізації відносин між Україною і Росією

Росіяни не вміють відстоювати свою гідність так, як це вміють робити українці, вважає нардеп.

Народний депутат Володимир Парасюк вважає, що повернення України і Російської Федерації до нормальних добросусідських відносин можливе при наявності декількох умов.

Зокрема, нормалізація відносин буде можлива, коли в РФ зміниться політичний клас, розповів політик під час чату на "Главреді".

"... Коли росіяни будуть вміти відстоювати свою гідність так, як це вміють робити українці або будь-яка інша європейська нація", — додав співрозмовник.

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Парасюк також вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін шукає безболісний вихід з конфлікту на Донбасі.

В Україні суспільство не хоче миру з РФ, стверджує політик.

"Путін шукає безболісний вихід із цього конфлікту. Але йому так легко це не вдасться. Адже українське суспільство не хоче миру з Росією. Воно хоче перемоги над Росією", — зазначив співрозмовник.