Парасюк назвав умови нормалізації відносин між Україною і Росією

13:12, 06 квітня 2018
Політика
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Парасюк назвав умови нормалізації відносин між Україною і Росією / фото УНІАН

Зокрема, нормалізація відносин буде можлива, коли в РФ зміниться політичний клас, розповів політик під час чату на "Главреді".

"... Коли росіяни будуть вміти відстоювати свою гідність так, як це вміють робити українці або будь-яка інша європейська нація", — додав співрозмовник.

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Парасюк також вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін шукає безболісний вихід з конфлікту на Донбасі.

В Україні суспільство не хоче миру з РФ, стверджує політик.

"Путін шукає безболісний вихід із цього конфлікту. Але йому так легко це не вдасться. Адже українське суспільство не хоче миру з Росією. Воно хоче перемоги над Росією", — зазначив співрозмовник.

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Теги: #Володимир Парасюк#стосунки із Росією#Україна і Росія