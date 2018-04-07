Парасюк розповів, чого дуже боїться Порошенко
11:37, 07 квітня 2018Політика
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Президент прокидається з думкою "як ще раз обдурити людей", - зазначив нардеп.
Парасюк сказав, що дуже боїться Порошенка / фото president.gov.ua
Народний депутат Володимир Парасюк заявив, що президент Петро Порошенко "дуже боїться втратити владу".
Український лідер прокидається з думкою "як ще раз обдурити людей" і з цією думкою засинає, розповів політик під час чату на "Главреді".
"І коли суспільство вважає, що владі плювати на людей, то це неправда. Вони вас бояться", — зазначив співрозмовник.
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За словами нардепа, бували випадки, що він бачив, як у Верховній Раді "якийсь політик читав коментарі під своїм постом, і на його очах було видно, що йому страшно".
"Тому дії, які він зробив, обурили суспільство", — додав Парасюк.
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