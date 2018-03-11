Спікери парламентів п’яти країн Європи підписали лист про небезпеку "Північного потоку - 2"

В листі йдеться про те, що газопровід "Північний потік – 2" спрямований на енергетичне узалежнення держав ЄС від Росії.

Керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист із застереженням про небезпеку газопроводу «Північний потік - 2» для країн ЄС. Раніше цей документ вже підписали в Україні та Молдові.

Читайте такожУкраїна дала відсіч "Газпрому" в "газовій війні", але спочивати на лаврах рано - експертиЯк повідомляє «Польське радіо», у листі, спрямованому до голів парламентів європейських країн, йдеться про те, що "Північний потік – 2" спрямований на енергетичне узалежнення держав Європейського Союзу від Росії.

«Завдяки тому, що цей документ підписала група країн, а не окремі держави, такий голос більш чутний», - заявив журналістам спікер польського Сейму Марек Кухцінський.

«Один принцип – загальне занепокоєння про безпеку усіх країн Європейського Союзу, а також країн, що знаходяться у східній її частині. Ми хочемо співпрацювати з усіма, але хочемо також, аби шанували і турботу про безпеку громадян наших балтійських країн і Польщі. Ми всі разом підтримуємо Україну, яка у ці дні веде тяжку боротьбу за свою Незалежність», - наголосив він.

У листі, крім того, йдеться про те, що енергетична безпека ставновить ключовий компонент об’єднаної і процвітаючої Європи. Стверджується, що попри презентацію «Північного потоку – 2» як комерційного проекту, насправді він є політичним інструментом Росії.

Польща, Литва, Україна, Латвія і Молдова закликали європейські країни гарантувати, що експлуатація газопроводу «Північний потік – 2» проходитиме згідно з правилами ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що "Північний потік - 2" може загрожувати безпеці Балтійського регіону.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1». Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв, що «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

Крім того, Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту. Також, за даними Коболєва, уряд Німеччини планує в березні надати остаточний дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік-2».