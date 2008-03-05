Тимошенко: всі розуміють, як Україну сьогодні нагинають

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що європейські країни підтримують Україну в газовому спорі з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Сьогодні вже зранку деякі країни світу почали виступати проти газового шантажу, який здійснюється проти України. Ми в світі не самотні, всі розуміють, як Україну сьогодні нагинають під абсолютно невигідні угоди в газовій сфері, але, я думаю, що Україна цього разу витримає і дасть результат на багато років наперед, а не ситуативний», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що підтримує постійні контакти з Єврокомісією та інформує про всі події, які відбуваються в системі забезпечення України і країн Європейського Союзу газом.

«Україна є надійним партнером, і ми ні на йоту не порушуємо своїх зобов`язань щодо експорту природного газу в європейські країни. Це дуже важливо, це престиж України, це стабільність наших партнерів, яким ми постачаємо газ українською газотранспортною системою», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.