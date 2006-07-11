Наша Україна готується до розпуску парламенту

Партія “Народний союз Наша Україна” вирішила готуватися до дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Ради партії.

Голова Ради НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зачитав журналістам рішення, яке складається з трьох пунктів. Зокрема, Рада партії вирішила уповноважити президію НСНУ виробити нову політичну стратегію для реалізації програмних цілей і засад партії. Також Рада НСНУ вирішила доручити президії партії проводити підготовку НСНУ до проведення дострокових парламентських виборів. Рада партії також визнала неможливість участі парламентської фракції “Наша Україна” у складі коаліції Партії регіонів, СПУ та КПУ.

Відповідаючи на запитання журналістів, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ додав, що на Раді при голосуванні за таку постанову утримались лише чотири або п’ять членів.

“Ми вважаємо, що частину підстав для дострокових виборів створено”, однак рішення має прийняти Президент, наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також зазначив, що рішення про спільну участь у можливих дострокових парламентських виборах разом з Блоком Юлії Тимошенко може бути прийнято після переговорів з БЮТ.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, як він оцінює заяву одного з лідерів Партії регіонів Володимира РИБАКА про те, що антикризова коаліція вже налічує більше трьохсот членів і до її складу вирішили увійти значна кількість представників фракції “Наша Україна”, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що розцінює таку заяву як спробу вплинути на позицію членів фракції “Наша Україна”. Він нагадав, що при голосуванні за кандидатуру Олександра МОРОЗА на пост спікера парламенту “за” проголосували тільки два члени “Нашої України” – Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ та Олександр ВОЛКОВ. При цьому він додав, що згідно з дорученням фракції Партія промисловців і підприємців, за квотою яких ці два депутати потрапили до парламенту, має прийняти своє рішення.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ не виключив, що завтра представники “Нашої України” блокуватимуть засідання парламенту, однак, за його словами, рішення щодо цього ухвалюватиме фракція на своєму засіданні о 8.00.