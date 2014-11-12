Турчинов перевірив оборонні рубежі в зоні АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, перебуваючи у вівторок на передньому краї українських позицій, Турчинов наголосив, що військовими зроблено дуже багато щодо побудови багатокілометрових оборонних рубежів, «але необхідно ще значно посилити їх інженерно-технічну складову, забезпечити армію сучасними засобами виявлення ворога та знищення артилерійських позицій, які системно ведуть вогонь по нашій території».

За словами керівника парламенту, збільшення вогневого та бронетанкового потенціалу Збройних сил України також «є одним із пріоритетних та першочергових завдань оборонного відомства».

«Безумовно, найважливішим завданням є і забезпечення наших військових всім необхідним, щоб вони впевнено себе почували в осінньо-зимовий період», - додав він.

«Мета оборонних рубежів - захистити мирних громадян, які проживають у містах, селах, селищах Донецької і Луганської областей від озброєних формувань терористів та Збройних сил Російської Федерації, які захопили частини Донецького і Луганського регіонів», - зазначив Турчинов, додавши, що Росія продовжує нарощувати свій військово-технічний потенціал на окупованій території.

Читайте такожІснує тільки один формат: звільняти окуповані території - Турчинов

При цьому він зазначив, що «настрій у наших військових бойовий, вони готові захистити країну, готові відбити будь-які атаки російської армії, і у той же час активно контратакувати».

Голова Верховної Ради назвав дуже важливою допомогу жителів Донецької та Луганської областей, особливо мешканців Маріуполя, під час побудови оборонних укріплень та інженерних споруд. За його словами, вони «щиро допомагають нашим військовим, бо захищають власні домівки, власні життя та свою країну».

Турчинов констатував, що незважаючи на всі домовленості, досягнуті у Мінську, російськими військовими постійно порушується режим припинення вогню – «постійно наносяться удари по наших позиціях, ми втрачаємо наших героїв, є жертви серед мирного населення».

Читайте такожТурчинов відмовляється вести переговори з терористами, бо вони лише маріонетки

«Але Збройні сили і Національні гвардія готові виконати свій обов’язок, готові захистити Україну і звільнити її від терористів і окупантів», - заявив він.