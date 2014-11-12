У Порошенка вирішили відкласти проведення місцевих виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час проведення консультацій щодо коаліційної угоди.

“Згідно з чинним законодавством, дочасні вибори місцевих рад неможливі. Юристи нам говорять про те, що є певні обмежуючі речі, які пов'язані... за півроку і так далі”, - сказав Томенко.

Таким чином, відзначив він, “ми вже розуміємо, що, очевидно, місцеві вибори відбудуться, як це і передбачено чинним законодавством, у жовтні 2015 року”.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня лідер партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявляв, що ця політична сила добиватиметься проведення позачергових місцевих виборів у березні 2015 року.

“Ми будемо добиватися, щоб місцеві вибори відбулися орієнтовно в березні наступного року”, - заявляв Луценко.