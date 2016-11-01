У Раді пропонують знімати зарплати з нардепів за прогули та порушення регламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила депутат від «Батьківщини», член міжфракційного депутатського об’єднання «Єврооптимісти» Альона Шкрум.

«Ми вважаємо, що необхідно системно відпрацьовувати роботу Верховної Ради і проблему щодо заробітних плат депутатів, прогулів депутатів, пропусків засідань Верховної Ради, системного неголосування більшості депутатів України, прогулів засідань комітетів та інших проблем», – сказала вона.

Депутат зазначила, що депутати мали дискусію із головою Верховної Ради Андрієм Парубієм щодо зареєстрованого ними законопроекту. «Ми дійсно вважаємо, що треба платити заробітну плату лише тим народним депутатам, які системно працюють, системно голосують і показують, відповідно до закону про статус народного депутата, що вони виконують свої обов’язки», – зауважила парламентар.

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Шкрум також повідомила, що було проведено аналіз щодо відвідування депутатами засідань парламенту «ще у 2015 році».

«У середньому лише 300 депутатів із 423 присутні на кожному засіданні Ради. Тобто, не було, у середньому, жодного засідання, де було би більш ніж 300. Лише 20 депутатів були присутні на всіх засіданнях за наслідками однієї сесії у 2015 році», – сказала депутат і додала, що ще 20 депутатів не були присутні на жодному засіданні або ж пропустили понад 90% засідань.

Так, у разі ухвалення закону, зазначила вона, буде суттєво зекономлено кошти і «принаймні половина парламенту, якщо не більше, не буде отримувати заробітну плату або буде отримувати її дуже низьку».

Своєю чергою позафракційний депутат Вікторія Пташник наголосила, що вони закликатимуть Парубія якнайшвидше включити цей законопроект до порядку денного сесії і якомога швидше його розглянути.

Також депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Мушак пояснив, що в цьому законопроекті штрафи прив’язані до мінімальної заробітної платні, що «дозволило б мотивувати ефективних депутатів… і ті, депутати, які не ходять і не працюють, по суті, вони б не отримували заробітну плату».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому постанову, яка скасовує нещодавнє рішення парламенту про підвищення зарплат депутатам в 2-2,5 разу – до більш як 40 тис. грн.

Парубій зазначив, що в європейських країнах створюються спеціальні незалежні органи, які розробляють систему і формули зарплат для всього керівництва країни, і Україна має йти саме таким шляхом.