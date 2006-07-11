Депутати вже б`ються у сесійній залі

В сесійній залі парламенту відбулася бійка між депутатами БЮТ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від фракцій БЮТ зайняли місце, де має включатися система “Рада”. Депутати від “Регіонів” намагались не допустити цього, в результаті виникли невеликі сутички, однак депутатам від БЮТ вдалося захопити це місце.

Депутати “Нашої України” і БЮТ скандують “ганьба!”, а депутати від Партії регіонів, які оточили парламентську трибуну, аплодують, щоб перекрити ці викрики.

Голова ВР Олександр МОРОЗ стояв біля свого робочого місця, мовчки спостерігаючи за тим, що відбувається у сесійній залі. Після чого розпочав засідання.