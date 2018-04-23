На Луценка подали до суду через скандальну рекламу на ТБ (документ)

Активісти вважають, що реклама має радше ознаки політичної, а не соціальної, адже пропагує позиції генпрокурора для впливу на потенційних виборців.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо законності демонстрації на радіо і телебаченні рекламних роликів про діяльність генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, який подав відповідний позов.

ЦПК звинувачує Національну раду з питань телебачення і радіомовлення в тому, що вона надала статус "соціальної" рекламі "Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість", де хвалять Луценка, і за рахунок цього дозволила транслювати її безкоштовно.

"Треті особи у справі - генеральний прокурор Юрій Луценко і громадська організація "Українська антикорупційна асоціація", - йдеться в повідомленні.

Підготовче засідання призначили на 1 червня.

Активісти вважають, що реклама має радше ознаки політичної, а не соціальної, адже пропагує позиції генпрокурора для впливу на потенційних виборців, містить маніпуляції і спроби вплинути на глядача, використовує офіційна назва державного органу, що містить зображення герба і прапора України.

"Реклама містить відеофрагменти із зображенням генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, прізвища та імені Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, державну символіку (Державний прапор України), символіку прокуратури, що заборонено", - йдеться в позові.

"На нашу думку, Нацрада не мала права назвати прокурорський піар соціальною рекламою. Використовувати посаду генерального прокурора для політичного піару неприпустимо. Ми подали позов безвідносно прізвища генпрокурора. За таке зловживання службовим становищем потрібно нести відповідальність", - заявив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася публікація, в якій повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні. У Луценка заявили, що не знають, "чиїх рук" хвалебні ролики про роботу Генпрокуратури.