У Луценка не знають, "чиїх рук" хвалебні ролики про роботу Генпрокуратури

У ГПУ вже відповіли на десяток запитів щодо виготовлення рекламних роликів про роботу відомства.

Генеральна прокуратура не має відношення до виготовлення, замовлення і до поширення рекламних роликів про роботу відомства.

Про це в коментарі "Українській правді" заявила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

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За її словами, в ГПУ вже відповіли на десяток запитів по виготовленню рекламних роликів.

"Генеральна прокуратура не проводила, не замовляла і не розміщувала ролики, які зараз транслюються на телебаченні і на радіо. Але при цьому Генпрокуратура вдячна замовнику, який ці ролики розмістив, тому що побачив нашу позитивну роботу", - сказала Сарган.

"Ми не знаємо, хто їх розмістив, але вся озвучена інформація відповідає дійсності. Тому ми не заперечуємо проти трансляції таких роликів", - додала вона.

Прес-секретар Луценка зазначила, що якщо в цих роликах хтось бачить негатив, то тоді це проблема у ставленні до персони генпрокурора, а не до роботи Генпрокуратури.

Вона підкреслила, що ГПУ не має жодного відношення до рекламних роликів про які повідомляли у ЗМІ.

Раніше в ЗМІ з'явилася публікація, в якій повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.