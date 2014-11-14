ОБСЄ: Бойовики з Луганська та Краснодона обстріляли одні одних

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

Один з членів незаконного збройного формування розповів спостерігачам ОБСЄ про те, що між бойовиками "ЛНР" з Луганська та Краснодона існує конфлікт.

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Нещодавно він переріс в перестрілку та сутички.