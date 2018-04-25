Судді Голосіївського райсуду Києва повідомлено про підозру у хабарництві

В САП заявляють, що про підозру також повідомили і його спільнику - колишньому судді цього ж суду.

Судді Голосіївського райсуду Києва і колишньому судді цього ж суду повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

«24 квітня 2018 року судді Голосіївського районного суду м. Києва, викритого напередодні детективами НАБУ та прокурорами САП «на гарячому», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Отримання неправомірної вигоди»). Повідомлення про підозру підписав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький», - зазначили у відомстві.

Також про підозру повідомлено і його спільнику, яким виявився колишній суддя цього ж суду.

«Служитель Феміди вимагав та одержав неправомірну вигоду від посередника в обмін на винесення рішення в рамках розгляду цивільного позову. Зараз вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя з метою отримання дозволу на притягнення судді до кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

В САП нагадали, що розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з березня 2018 року.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сайті НАБУ з'явилася інформація, що детективи бюро викрили суддю Голосіївського райсуду столиці в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі 1 тис. доларів. Також було викрито посередника, яким виявився суддя цього ж суду у відставці.

За даними НАБУ суддя вимагав і отримав від посередника гроші за задоволення цивільного позову на користь позивача про відновлення його на роботі та виплату йому компенсації в розмірі 1,5 млн грн. Свої «послуги» суддя оцінив у 8 тис. доларів, які передавалися йому трьома траншами. Суддю було затримано в момент передачі останньої суми.

Суддю і посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

У той же час, деякі ЗМІ повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро за підозрою в отриманні хабара затримали суддю Голосіївського райсуду Києва Андрія Новака і колишнього суддю цього ж суду Олександра Білика.