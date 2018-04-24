НАБУ за підозрою в отриманні хабара затримало суддю Голосіївського райсуду Києва Новака

Судово-юридична газета повідомляє, що у Новака було вилучено бойовий пістолет, а у посередника, колишнього судді - кокаїн.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за підозрою в отриманні хабара затримали суддю Голосіївського райсуду Києва Андрія Новака і колишнього суддю цього ж суду Олександра Білика.

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Про це повідомляє Судово-юридична газета. У повідомленні сказано, що «у судді Андрія Новака було вилучено бойовий пістолет, а в Олександра Білика, за попередніми даними, - кокаїн».

Зазначається, що суддя Новак нещодавно почав проходити кваліфікаційне оцінювання. Склав іспити, але до стадії співбесіди ще не дійшов.

Що стосується Білика, то 5 вересня 2017 року Вища рада правосуддя відмовила йому у внесенні подання на призначення суддею безстроково. 1 лютого 2018 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив рішення ВРП в силі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті НАБУ з'явилася інформація, що детективи бюро викрили суддю Голосіївського райсуду столиці в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі тисячі доларів. Також було викрито посередника, яким виявився суддя цього ж суду у відставці.

За даними НАБУ суддя вимагав і отримав від посередника гроші за задоволення цивільного позову на користь позивача про відновлення його на роботі та виплату йому компенсації в розмірі 1,5 млн грн. Свої «послуги» суддя оцінив у $8 тис., які передавалися йому трьома траншами. Суддю було затримано в момент передачі останньої суми.

Суддю і посередника затримали за підозрою в скоєнні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара").