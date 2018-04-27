Майже сотня нардепів-мільйонерів орендує житло за держкошти (список)

У 2017 році депутати отримали понад 32 млн гривень компенсації на оренду житла, однак далеко не всі реально потребували цих пільг.

У 2017 році 92 народні депутати-мільйонери отримали від держави компенсацію на оплату житла або винайм готельного номеру. Із загалом 175 депутатів, які отримали компенсацію, 92 мають у власності грошових активів на суму понад мільйон гривень (або еквівалент). Ці дані випливають з електронних декларацій нардепів за минулий рік, йдеться у дослідженні КВУ. Найбільший відсоток депутатів-мільйонерів, які отримали компенсацію, в групи "Відродження" – 33% (8 депутатів із загалом 24). Читайте такожНазвано найбагатшого нардепа України "Серед найбагатших депутатів групи, яким було виплачено кошти: Євгеній Гєллєр (172 млн грн грошових активів), Юрій Шаповалов (45 млн), Артем Ільюк (25 млн), Антон Кіссе (22 млн), Віталій Барвіненко (16 млн)", - йдеться у повідомленні Комітету виборців. На другому місці за відсотком мільйонерів позафракційні депутати – 28% (15 депутатів із 54). Серед них – Євгеній Мураєв (94 млн), Анатолій Денисенко (81 млн), Борислав Розенблат (43 млн), Олександр Дубінін (20 млн), Сергій Мельничук (8 млн). Також компенсацію отримали близько 20% депутатів-мільйонерів із «Волі Народу» (4 депутати), НФ (17 депутатів), БПП (29 депутатів), «Самопомочі» (5 депутатів), Радикальної партії Олега Ляшка (4 депутати) та 15% депутатів ВО «Батьківщина» (3 депутати) та «Опозиційного блоку» (7 депутатів). "У 2017 році депутати отримали понад 32 млн гривень компенсації на оренду житла. Однак далеко не всі з них реально потребували цих пільг. Формально закон дозволяє компенсувати кошти на оренду житла або винайм готельного номеру для депутатів, які: а) не забезпечені житлом у Києві; б) місце їх проживання знаходиться на відстані понад 30 км від столиці. Ми вважаємо, що ця процедура має бути кардинально вдосконалена. Зокрема, потрібно передбачити, що на компенсацію коштів не можуть претендувати особи, які, відповідно до їх декларацій, мають достатньо фінансів для самостійного винайму житла", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель. Список депутатів-мільйонерів, яким було виплачено кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номеру в 2017 році: Амельченко Василь Бабій Юрій Балицький Євген Барвіненко Віталій Березкін Станіслав Білоцерковець Дмитро Бриченко Ігор Бублик Юрій Валентиров Сергій Вознюк Юрій Гальченко Андрій Гєллєр Євгеній Головко Михайло Голубов Дмитро Горват Роберт Гуляєв Василь Демчак Руслан Денисенко Анатолій Денисенко Андрій Дідич Валентин Добродомов Дмитро Драюк Сергій Дубінін Олександр Жолобецький Олександр Івченко Вадим Ільюк Артем Іщейкін Костянтин Кадикало Микола Кацер – Бучковська Наталія Кіссе Антон Кіт Андрій Кобцев Михайло Колєсніков Дмитро Корнацький Аркадій Кошелєва Альона Кришин Олег Ксенжук Олександр Кудлаєнко Сергій Купрієнко Олег Купрій Віталій Курило Віталій Курячий Максим Лабазюк Сергій Лаврик Олег Ланьо Михайло Лапін Ігор Лубінець Дмитро Лунченко Валерій Маркевич Ярослав Мартовицький Артур Марченко Олександр Мельничук Іван Мельничук Сергій Молоток Ігор Мосійчук Ігор Мураєв Євгеній Мусій Олег Нестеренко Вадим Одарченко Юрій Осуховський Олег Павлов Костянтин Парубій Андрій Пастух Тарас Поляков Максим Пономарьов Олександр Ревега Олександр Рибак Іван Розенбал Борислав Романовський Олександр Рябчин Олексій Семенуха Роман Сидорович Руслан Сидорчук Вадим Скорик Микола Соловей Юрій Сольвар Руслан Співаковський Олександр Ткачук Геннадій Тригубенко Сергій Унгурян Павло Урбанський Олександр Фаєрмарк Сергій Хлань Сергій Хміль Михайло Чекіта Геннадій Шаповалов Юрій Шипко Андрій Шкварилюк Володимир Шпенов Дмитро Юрик Тарас Юринець Оксана Юрчишин Петро За даними березня 2018 року, компенсацію на оренду житла продовжують отримувати 173 народні депутати.

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