Держава має забезпечувати усім: депутати пояснили, навіщо беруть грошові компенсації з бюджету

Депутати продовжують отримувати гроші з бюджету на свої поїздки та житло, і ці суми державних видатків сягають 40 мільйонів гривень.

Чому так відбувається у країні, котра має жити в режимі тотальної економії, йдеться в сюжеті ТСН.

Кореспондент вирішила поцікавитися в самих нардепів, навіщо вони беруть ці кошти і чи немає в них власних, аби забезпечити себе житлом у Києві. "Це перераховує Верховна Рада державному підприємству готель "Київ" за наше розташування там. Так, можна відмовитися і жити на вокзалі в Києві", - пояснив парламентар Максим Бурбак. Він наголосив, що має житло в Чернівцях, але не в столиці, тож уже два скликання політик мешкає в готелі.

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Дмитро Лінько також послався на те, що не має власного житла в Києві, тому поки знімає квартиру. "В Голосіївському районі Києва", - уточнив він, але не став пояснювати, чому б не орендувати житло більше дешеве. За всією інформацією щодо власного фінансового стану та коштів нардеп порадив звертатися до його декларації.

"Тому що мені не вистачає коштів", - пояснив користування пільгою нардеп Ігор Мосійчук. За його словами, він орендує житло разом із дружиною. Згадку журналіста про задекларовані депутатом 100 тисяч доларів той сприйняв нервово: "А знаєте, скільки я витратив на лікування?". Він запевнив, що лікувався не у безкоштовній "Феофанії". "Четверта операція. До побачення", - сказав він і пішов.

Олексій Скрипник також пояснив, що причиною є його доходи, бо він "не має мільйонів на своїх рахунках". На зауваження про те, що BMW є, нардеп відповів: "BMW коштувало 60 тисяч доларів. Це не є щось таке неймовірне, що можна собі не купити". "Я беру компенсацію за житло, тому що вважаю, що держава мала би повністю забезпечувати депутатам їхню професійну діяльність. У тому числі виплачуючи дуже високу зарплату", - відповів політик.

"Я вважаю, що потрібно взагалі припинити дискусії з приводу того, на що витрачає гроші народний депутат", - з ходу заявив Василь Амельченко.

Лише депутат Шахов заявив, що не бере компенсацій, але для цього зателефонував помічниці та запитав, чи отримує він ці кошти.