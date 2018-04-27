Яценюк про зміни до Конституції: парламент - не підрозділ АП

Новий президент, підкреслив Яценюк, повинен бути підзвітний народу і інститутам, обраним народом.

Президент повинен мати чітку сферу відповідальності, щоб він усвідомлював: парламент - це не підрозділ Адміністрації Президента, а Кабінет Міністрів - не її господарське управління.

Про це сказав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв'ю журналу «Фокус».

«Виступаю за те, щоб в країні був президент України як глава держави, гарант української Конституції і національний арбітр, обраний на прямих національних виборах», - наголосив Яценюк.

«Вважаю, що не може від однієї людини залежати доля цілої держави. Я не знаю жодної демократії, де так є. Знаю Російську Федерацію, де від одного Путіна і від його найближчого оточення залежить доля багатомільйонної країни. Знаю ще Кім Чен Ина в Північній Кореї і т. д. Ми куди йдемо?», - сказав Арсеній Яценюк.

Новий президент, підкреслив він, повинен бути підзвітний народу і інститутам, обраним народом: «Щоб новий глава держави не тяжів до авторитаризму, а виконував виключно те, для чого його обрали, щоб добре розумів, що порушення закону і Конституції закінчується імпічментом. Щоб усвідомлював: парламент - це не підрозділ Адміністрації Президента, а Кабінет Міністрів - не її господарське управління. І що слово і рішення президента має величезну вагу».

«У чинній Конституції є юридичний недолік. Вона була зґвалтована рішенням Конституційного Суду імені Януковича. Прецедент уже був. До влади може прийти авторитарний президент і сказати: тепер у нас - президентська республіка, я буду царем», - підкреслив лідер «Народного фронту».

За словами Арсенія Яценюка, він виступає проти парламентської республіки: «Виступаю за те, щоб в країні був президент України як глава держави, гарант української Конституції і національний арбітр, обраний на прямих національних виборах. Але цей президент повинен мати чітку сферу відповідальності. В першу чергу це відповідь на сьогоднішній виклик Україні - національна безпека, оборона і відновлення територіальної цілісності держави. Тобто армія, зовнішня політика і сили безпеки. Все».

Він підкреслив, що «глава держави не повинен займатися держкомпаніями, енергетикою, антимонопольним законодавством тощо»: «Тому що тоді виникає питання: а навіщо уряд?».

У той же час, на думку лідера «Народного фронту», президент повинен виступати арбітром: «Главі держави необхідні повноваження щодо внесення резолюції про недовіру Кабінету Міністрів на конституційних підставах. Також - повноваження щодо розпуску парламенту, але теж виключно на конституційних підставах, а не з політичною мотивацією. До того ж у президента має бути право вето на ті закони, які не відповідають Конституції та законодавчим актам. І повна незалежність судів».