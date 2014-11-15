Меркель незадоволена ситуацією на Донбасі: розширення санкцій ЄС - на порядку денному

12:07, 15 листопада 2014
Політика
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Очікується, що у кулуарах саміту у Брісбені канцлер Німеччини матиме розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. 

REUTERS

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Євросоюз розглядає варіанти розширення переліку осіб, причетних до агресії Росії в Україні, на яких поширюватимуться санкції. 

Про це вона сказала в австралійському Брісбені, де триває саміт «Групи двадцяти», передає Радіо Свобода.

«Нинішня ситуація незадовільна. Розширення списку (осіб, на яких поширюватимуться санкції) наразі на порядку денному», – сказала Ангела Меркель.

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Очікується, що у кулуарах саміту у Брісбені канцлер Німеччини матиме розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Меркель, однак, зазначила, що не очікує ніяких «раптових і якісних змін» за підсумками цієї зустрічі.

Раніше у ЄС закликали Росію зупинити потік озброєнь і військ із її території в Україну і вивести звідти вже наявні там війська. Президент США Барак Обама взагалі заявив, що вважає агресію Росії проти України «загрозою всьому світові».

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