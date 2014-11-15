Обама назвав США наддержавою, що здатна протистояти агресії РФ

Сполучені Штати, як єдина в світі наддержава, відіграють провідну роль у протистоянні російської агресії в Україні, а також у вирішенні інших глобальних проблем, заявив президент США Барак Обама, передає BBC.

"Ми граємо провідну роль у боротьбі проти Еболи в Західній Африці і в протистоянні агресії Росії проти України. Ця агресія є загрозою всьому світу, як продемонструвала жахлива трагедія зі збитим [над східною Україною] рейсом MH17", - сказав Обама перед початком саміту "Великої двадцятки" в австралійському Брісбені.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.

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Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.