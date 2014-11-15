Більдт порівняв Путіна з Хусейном
Екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт порівняв дії президента Росії Володимира Путіна з діями диктатора Саддама Хусейна.
Так, говорячи про дії Путіна в українському Криму та його анексію Росією, Більдт зазначив у своєму Twitter: «Ми не сприймали вторгнення Хусейна та анексію Кувейта. Вторгнення до Криму та його анексія нічим не відрізняється».
Про це пише "Радіо Свобода".
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Росія заперечує, що, анексувавши український Крим, порушила «Будапештський меморандум» та інші міжнародні й міждержавні документи, якими гарантувала недоторканність і цілісність території України. Москва також заперечує свою причетність до розпалювання сепаратизму на Сході України і дій підтримуваних нею проросійських збройних угруповань у частині Донбасу.
We did not accept Saddam Hussein’s smash-and-grap invasion and annexation of Kuwait. Putin’s Crimea invasion and annexation no different.
— Carl Bildt (@carlbildt) November 15, 2014