Програма лендлізу для України пребуває на розгляді в Конгресі США

Він заявив, що вибори, незважаючи на усю складність ситуації в Україні, відбулися і українці продемонстрували, що їх майбутнє пов’язано з Заходом, повідомляє Голос Америки.

«Українці хочуть жити в об’єднаній, незалежній, стабільній і процвітаючій демократії. І без сумніву, війна на Донбасі ускладнює реформаторські зусилля. Російська агресія зробила Україну більш об’єднаною, більш демократичною і, що іронічно, більш прозахідною. Результати останніх виборів це підтвердили», – заявив конгресмен Майкл Берджес.

Конгресмен вважає, що в Україні настав найкращий момент для консолідації демократичних цінностей і нова влада має скористатися цим моментом для добробуту країни. Сполучені Штати, за його словами, зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні.

Читайте такожПорошенко просить у США прямої військової допомоги у вигляді ленд-лізу - ЗМІ«Ми, Конгрес як інституція, стоїмо на позиції солідарності з Україною. Сполучені Штати вже надали фінансову та матеріальну допомогу Україні, але беручи до уваги постійну агресію і брак поваги до мирного плану, який Росія демонструє у ставленні до українського народу, насправді Україна потребує більше ніж просто грошей. Україні потрібна зброя, боєприпаси, бронежилети і засоби зв’язку. Я подав законопроект H.R. 5315, який створює програму з ленд-лізу та дозволяє Президентові США передати певну зброю та устаткування Україні. Безперечно, що фінансова допомога важливі, так само важливі зброя та боєприпаси, щоб відбити російські війська, які вторглися до суверенної країни», – додав Майкл Берджес.

У разі, якщо законопроект буде ухвалено, то Україна зможе отримати протитанкову зброю і боєприпаси, протиповітряну зброю, стрілецьку зброю, у тому числі пістолети, штурмові гвинтівки, гранатомети, кулемети, снайперські гвинтівки, тощо. Багатоцільові автомобілі, човни, бронежилети, системи управління вогнем, далекоміри. Устаткування для виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв, системи хімічного, біологічного та радіаційного захисту.