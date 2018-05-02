Порошенко підписав закон про вдосконалення реабілітації жертв репресій комуністичного режиму

Рішення про визначення осіб реабілітованими ухвалюватиме Нацкомісія з реабілітації, яка буде створена при Українському інституті нацпам’яті.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

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Про це повідомляється на сайті глави Української держави. Зазначається, що закон значною мірою заповнює правові прогалини, які мали місце у законодавстві, та поліпшить ситуацію із реалізацією колишніми політв’язнями і репресованими їхніх законних прав.

Зокрема, оновлено термінологію закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», вводиться категорія потерпілих від репресій - родичів людини, яка була репресована комуністичним режимом. Унормована оновлена процедура реабілітації, що максимально враховуватиме усі обставини здійснення репресії проти конкретної особи.

При цьому розгляд документів передбачає не тільки участь представників органів влади, а й об’єднань громадян, що опікуються відповідною тематикою.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (реєстраційний номер 6574).

Голова комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників Антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков зазначив, що даним законом передбачена, зокрема, реабілітація осіб, засуджених за діяння, які, згідно з резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи № 1096 (1996) від 27 червня 1996 року, не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві, а також несправедливо засуджених осіб.

Третьяков зазначив, що даним законом передбачалось покласти повноваження щодо прийняття рішень про визначення осіб реабілітованими на Національну комісію з реабілітації, яка буде створена при Українському інституті національної пам’яті.