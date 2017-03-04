Клімкін подякував Португалії за визнання Голодомору 1930-х років в Україні геноцидом

«Вдячні Асамблеї Республіки Португалія за визнання геноцидом в Україні подій 1932-1933 років та за вшанування пам'яті жертв Голодомору», - написав міністр у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня португальський парламент ухвалив рішення про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

Документ, що був прийнятий, засуджує Голодомор в Україні у 1932-1933 роках та визнає його геноцидом з боку «тоталітарного комуністичного режиму Сталіна, що призвів до загибелі близько семи мільйонів українських громадян».