Екс-охоронець "Межигір'я" заявив, що після втечі Януковича з резиденції кілька днів поспіль "вивозили майно"

Свідок сторони захисту також розповів, як 22 лютого 2014 року «майданівці» зайняли резиденцію екс-президента «Межигір'я».

На засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича допитано як свідка сторони захисту обвинуваченого керівника приватної охоронної фірми Анатолія Кобилинського.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник охоронної фірми повідомив, що бачив у учасників Революції гідності, які 22 лютого зайняли резиденцію «Межигір'я», «мінімум 4 одиниці вогнепальної зброї», зокрема, мисливські рушниці і карабіни.

Також він зауважив, що бійці спецпідрозділу міліції ”Беркут”, співробітники Управління державної охорони, які мали зброю й охороняли резиденцію, залишили її о 5.00 22 лютого.

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Кобилинський додав, що перші "майданівці", які з'явилися у «Межигір'ї», прийшли туди шукати Януковича, щоб примусити його скласти повноваження.

За словами Кобилинського, охорону з «Межигір'я» було знято, "щоб уберегти зброю і людей". Зброю, за його словами, вивезли, аби її не захопили ті, хто зайняв резиденцію.

Окрім того, Кобилинський повідомив, що 23 лютого у палац у «Межигір'ї» з групою озброєних людей прибула нині народний депутат, а на той час активіст Тетяна Чорновол. За словами свідка, Чорновол залишила будівлю з рюкзаком. При цьому Кобилинський зазначив, що не знає, що саме було у рюкзаку.

Кобилинський також додав, що з 23 лютого декілька днів поспіль з «Межигір'я» автомобілями вивозили майно, але він не міг завадити цьому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, суд у справі про вчинення Януковичем державної зради на прохання адвокатів обвинуваченого вирішив відновити допити свідків, незважаючи на те, що на попередньому судовому засіданні головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко вже оголосив про судові дебати, які передують винесенню вироку.

Суд вже допитав учасника «антимайдану» з Криму Андрія Нікіфорова.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.