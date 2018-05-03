Суд над Януковичем на прохання захисту відновив допити свідків

На прохання адвокатів екс-президента суд сьогодні допитає двох свідків — Анатолія Кобилинського та Андрія Нікіфорова.

Суд у справі про вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради вирішив відновити допити свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Оболонського райсуду Києва.

Засідання почалися з того, що захисники Януковича заявили, що хочуть допитати ще двох свідків, незважаючи на те, що на попередньому судовому засіданні головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко вже оголосив про судові дебати, які передують винесенню вироку.

Читайте такожАзаров і Ко пообіцяли повернутися в Україну, щоб "змінити її політичний курс"

Адвокат Віталій Сердюк заявив, що відмова суду заслухати свідків сторони захисту буде порушенням процесу розгляду справи і додав, що зі 140 заявлених захисниками свідків суд дозволив допитати лише 22, і на сьогодні 14 з них ще допитано.

Також Сердюк додав, що завтра захист хоче допитати ще одного свідка — екс-працівника Управління держохорони Дмитра Іванцова.

У відповідь Дев’ятко заявив, що приймає рішення про повернення до стадії допиту свідків, але лише тих, які сьогодні заявлені захистом, — директора фірми, що охороняла резиденцію "Межигір'я", Анатолія Кобилинського та Андрія Нікіфорова.

Наразі у засіданні суду оголошена 10-хвилинна технічна перерва для налагодження відеоконференц зв’язку з тимчасово окупованим Кримом, де перебуває один зі свідків.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.