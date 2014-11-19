В ОБСЄ заявляють, що не зафіксували жодного випадку відведення озброєння на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майк Боцюрків.

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“З часу підписання Мінських домовленостей ми не бачили жодного прикладу або ми не були проінформовані жодного разу про відведення важкого озброєння, коли це, звичайно, є однією з найбільших умов Мінських домовленостей”, - сказав Боцюрків.

Разом з тим, він зауважив, що спостерігачі місії постійно наголошують на необхідності негайного врегулювання ситуації шляхом відведення важкого озброєння та озброєних людей, а також максимальної стриманості з усіх сторін.

“Не видно, щоб це відбувалося зараз, і це прикро, бо ми насправді повідомляємо про нарощування артилерії, про наявність конвоїв без розпізнавальних знаків з гаубицями і реактивними системами залпового вогню”, - сказав Боцюрків.