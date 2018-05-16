Порошенко прокоментував оголошення Сенцовим безстрокового голодування

Україна продовжує боротися і докладає усіх зусиль для звільнення усіх незаконно ув’язнених українців в Росії, Криму та на Донбасі, заявив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту продовжити тиск на Кремль, щоб українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому.

Про це Порошенко заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Єдиною умовою припинення голодування є звільнення всіх українських політв'язнів, які знаходяться на території РФ. Разом та до кінця! Слава Україні, – написав у листі політв’язень Олег Сенцов з одиночної камери російських казематів", - нагадав Порошенко.

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За словами президента, Сенцов оголосив безстрокову голодовку проти дій Кремля, який утримує українців за надуманими звинуваченнями.

"Я закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Кремль, аби українські політв’язні якнайшвидше повернулися додому, до своїх родин", - заявив глава держави.

Порошенко запевнив, що Україна продовжує боротися і докладає усіх зусиль для звільнення усіх незаконно ув’язнених українців, яких тримають на території окупованого Криму, Донбасу та на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня незаконно засуджений у РФ український режисер Сенцов оголосив безстрокову голодовку, єдиною вимогою якої він назвав звільнення 64 українських політв'язнів у Росії.

Українського активіста Олександра Кольченка та режисера Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали. Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу. Кольченко відбуває покарання у колонії № 6 у Копейську Челябінської області.