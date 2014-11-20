Французький консорціум компаній закінчив зведення арки саркофага для Чорнобильської АЕС

Про це інформували в паризькій штаб-квартирі Vinсi, повідомляє ТАСС.

Купол нового саркофага складається з двох напіварок висотою 108 метрів. Наступний етап - введення в дію всіх систем купола. Лише після цього саркофаг буде ”надітий” поверх колишнього. Як повідомили в Vinсi, повне завершення робіт і здача об`єкта планується рівно через три роки - в листопаді 2017 року. Раніше планувалося, що це відбудеться в 2015 році.

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Зведення нового саркофага над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС йде на кошти, зібрані 43 країнами-донорами, які виділили 768 млн дол. на будівництво.

У 2007 році спільне підприємство двох французьких компаній здобуло перемогу в тендері на будівництво нового саркофага над 4-м реактором Чорнобильської АЕС. Енергоблок вибухнув 26 квітня 1986, тоді спішно над ним був побудований саркофаг, проте в даний час він серйозно занепав, його поверхня покрилася тріщинами, тому було прийнято рішення побудувати нову споруду.