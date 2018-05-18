"Послали на**й!": нардеп написав листа прем'єру України (фото)

Юхим Звягільський написав цікавого листа Володимиру Гройсману.

Народний депутат з "Опоблоку", колишній "регіонал" Юхим Звягільський написав листа прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, в якому використав нецензурну лексику.

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Документ на своїй сторінці у Facebook виклав шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар. Так, нардеп поскаржився, що Мінфін проігнорував його прохання виділити кошти на відновлення Авдіївської лікарні.

"Інформую Вас, що на виконання Вашого доручення від 16.11.2017 №44736/1/1-17 щодо відновлення Авдіївської центральної міської лікарні Донецької області (цій лікарні понад 60 років), Міністерство фінансів України - Вас і мене послали на х*й", - йдеться у листі.

Раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль облаяв в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.