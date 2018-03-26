"За що?": Москаль прокоментував грубу лайку на адресу Супрун (відео)

Москаль не хоче просити вибачення в Супрун після лайки на її адресу.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль не шкодує про те, що облаяв в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Як він розповів в інтерв'ю "Українській правді", Угорщина безкоштовно дала всі свої запаси – бельгійську вакцину, сертифіковану в ЄС. А в Києві сказали, що вакцину завезли нелегально.

"Як воно могло бути завезене контрабандою на 300 тис. євро? Вони везли дипломатичною машиною, їм виписали направлення на внутрішню митницю. Все, що потрібно, заплатили. І ми як держструктура не є отримувачем тієї партії. Їм був Червоний Хрест. Вони розвозили вакцину по лікарнях", - наголосив Москаль.

За його словами, звинувачення з боку Супрун у контрабанді ліків - це некомпетентність, тому й послідувала така його реакція.

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"Ні, я не шкодую, що таке сказав. Мені багато людей, починаючи з прем'єр-міністра, говорили вибачитись. За що? За те, що вони нічого не зробили, а Угорщина подала нам руку допомоги?", - додав очільник Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, раніше голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля обурила заява в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області не були розмитнені належним чином.

"Подивіться на цю Супрун. Я готую їй відповідь, що їй щеплення треба від дурості... Вчора розповсюдили всі інформаційні агентства її лист: "Є проблеми на Закарпатті, тому що і місцева адміністрація, яку очолює Геннадій Москаль, отримали 8000 доз від Угорщини, але не розмитнили їх і завезли контрабандою". Хоча зараз ми виставляємо митниці – все розмитнено. Це що за ї**нута, я перепрошую за це слово", - різко відреагував Москаль.