Під Маріуполем з початку перемир'я загинули 14 військових

Про це повідомив заступник керівника штабу АТО в секторі "М" полковник Анатолій Тихонов, передає прес-служба Маріупольської міськради. Крім того, за його словами, постраждали понад 60 українських військовослужбовців.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 20 листопада, ООН оприлюдниладоповідь щодо України, в якій повідомляється, що з початку дії режиму припинення вогню на Донбасі загинули 957 осіб. За весь час військового конфлікту кількість загиблих зросла до 4317 осіб.