Ватажок ЛНР хоче відродити "антигітлерівську коаліцію"

15:39, 21 листопада 2014
Політика
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Глава самопроголошеної Луганської народної республіки Ігор Плотницький закликав лідерів Росії, США і Великобританії "відродити антигітлерівську коаліцію".

Плотницкий хочет возродить

Про це пише ТАСС.

"Такий союз провідних світових держав може стати непереборним бар'єром на шляху поширення людиноненависницької ідеології і кривавої політичної практики", - йдеться у зверненні.

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Плотницний переконаний, що авторитет світових лідерів дозволить здійснити демілітаризацію України.

Ватажок сепаратистів вважає, що в Україні буяє коричнева чума.

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