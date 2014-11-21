Ватажок ЛНР хоче відродити "антигітлерівську коаліцію"
15:39, 21 листопада 2014Політика
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Глава самопроголошеної Луганської народної республіки Ігор Плотницький закликав лідерів Росії, США і Великобританії "відродити антигітлерівську коаліцію".
Плотницький хоче відродити "антигітлерівську коаліцію" / kp.ru
Про це пише ТАСС.
"Такий союз провідних світових держав може стати непереборним бар'єром на шляху поширення людиноненависницької ідеології і кривавої політичної практики", - йдеться у зверненні.
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Плотницний переконаний, що авторитет світових лідерів дозволить здійснити демілітаризацію України.
Ватажок сепаратистів вважає, що в Україні буяє коричнева чума.
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