Ватажок ЛНР хоче відродити "антигітлерівську коаліцію"

Глава самопроголошеної Луганської народної республіки Ігор Плотницький закликав лідерів Росії, США і Великобританії "відродити антигітлерівську коаліцію".

Про це пише ТАСС. "Такий союз провідних світових держав може стати непереборним бар'єром на шляху поширення людиноненависницької ідеології і кривавої політичної практики", - йдеться у зверненні. Читайте такожГоловний бойовик «ЛНР» Плотницкий викликав на дуель Порошенко Плотницний переконаний, що авторитет світових лідерів дозволить здійснити демілітаризацію України. Ватажок сепаратистів вважає, що в Україні буяє коричнева чума.

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